Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

20 Kasım 2018 Salı 16:30



20 Kasım 2018 Salı 16:30

Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı mahallerinde yaptıkları asayiş uygulamasında şüphelilerin araçlarında, üstlerinde ve evlerinde yaptıkları aramalarda 7 uyuşturucu hap, 33 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar eroin ele geçirdi.Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili A.D, İ.S, F.Y, M.A, M.B. ve D.E. gözaltına alınarak sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.Öte yandan bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahta kara yolunda üzerinde araziye gömülü vaziyette 850 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Ekipler, A.B, S.K. ve A.D'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise ruhsatsız bir pompalı av tüfeği ve 140 gram sentetik uyuşturucu daha ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen A.B, S.K. ve A.D, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Gözaltına alınan diğer 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.