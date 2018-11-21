Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:50



21 Kasım 2018 Çarşamba 16:50

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gölbaşı yolu uygulama noktasında, durumundan şüphelendikleri plakası belirtilmeyen bir otomobili durdurdu.Ekipler, kimlik kontrolü yaptıkları esnada otomobil sürücüsü şüpheli Ş.Ü, kendisini polis muhabiri olarak tanıttı.Şüphelinin üst aramasında, yerel bir gazeteye ait sahte basın kartı bulundu.Araçta yapılan aramada ise 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.Ş.Ü, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.