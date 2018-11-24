Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Adıyaman
'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 150 gram kubar esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, bir otomobilin uyuşturucu madde taşıdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheli gördükleri bir otomobili Kahta- Siverek
kara yolu Nissibi Köprüsü
üzerinde takibe alarak Narince Jandarma Karakolu önünde durdurdu.
Ekipler ile "Balım" adlı narkotik köpeğin de destek verdiği operasyonda, plakası belirtilmeyen M.K'ye ait otomobilde yapılan aramada aracın motor kısmına zulalı şekilde 2 kilo 150 gram kubar esrar ele geçirildi.
Şüpheli M.K. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alındı.
Jandarma,Adıyaman
24 Kasım 2018 Cumartesi 20:39