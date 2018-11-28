Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Besni
ilçesinde 18 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliğine bağlı ekipler, Yenikent
mevkisinde yaptıkları uygulamada, durumundan şüphelenilen plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.
M.K. idaresindeki otomobilde 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yukarı Sarhan Mahallesi Lise Caddesi üzerinde ise durumundan şüphelenilerek durdurulan M.A. ve G.A. adlı şüphelilerin üst aramasında ise 8 gram uyuşturucu madde bulundu.
Şahıslar ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Asayiş Büro,Besni
28 Kasım 2018 Çarşamba 17:42