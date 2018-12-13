Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

13 Aralık 2018 Perşembe 18:15



13 Aralık 2018 Perşembe 18:15

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde 5 farklı adrese operasyon düzenledi.Operasyonda Y.E, F.B, Y.E ve F.D gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca, pompalı tüfek ile 2,5 gram eroin ele geçirdi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.