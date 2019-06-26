26.06.2019 11:11
Haberler » Güncel » Haber

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Adıyaman 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine merkeze bağlı Tecir köyü Holuk mevkisinde tek katlı, kapı ve pencereleri olmayan bir eve operasyon düzenledi.
Ekipler, evde bulunan E,Y, T.U, M.D, K.Ş.K. ve S.Y'yi "uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan gözaltına aldı.
Operasyonda 3 paket halinde 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyet Müdürü Metin Alper , gazetecilere yaptığı açıklamada, yıl içinde bugüne kadar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, ticareti yapmak suçlarından yakalanan 332 kişiden 34'ünün tutukladığını belirtti.
Alper, Narkorehber faaliyetleri kapsamında bu yıl 2 bin 886 kişiye eğitim verildiğini kaydetti.
Kaynak: AA
Adıyaman , Güncel

Son Dakika Haberleri
13:33 Başkan Altay, Bilgehanede eğitim gören öğrencilerle buluştu
13:33 ADIYAMAN SİNCİK'TE TRAFİK KAZASI 4 YARALI
13:33 MARMARAY ARIZA YAPTI, VATANDAŞLAR RAYLARDA YÜRÜDÜ (1)
13:32 Gemlik Kaymakamı'nın kavgada yaralanan 3 oğlundan Safa öldü (2)
13:32 "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" projesi
13:31 MARMARAY TREN İSTASYONUNDA HAREKETLİLİK (3 Cep telefonu görüntüsü)
13:31 İÜ Tercih ve Tanıtım Günleri