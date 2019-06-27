27.06.2019 19:36
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Kahta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan İbni Mirza Parkında 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Uyuşturucu sattığı tespit edilen M.Ö. (28), M.U.B. (22) ve Y.Ç isimli şahısları yakalayan ve üst araması yapan ekipler, motosiklet kaskına saklanmış 7 gram sentetik uyuşturucu ile 5 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Zanlılar, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA
Kahta , Adıyaman , Güncel

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