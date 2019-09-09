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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı belirlenen 3 bin lira ele geçirildi.

09.09.2019 13:42 Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı belirlenen 3 bin lira ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akpınar Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki yol kontrol ve arama noktasında durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen H.E.M. idaresindeki otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada 1 kilogram sentetik uyuşturucu maddesi ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı belirlenen 3 bin lira ele geçirdi.
Otomobil sürücüsü sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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