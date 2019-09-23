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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 gram eroin, 5 gram toz esrar ve 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

23.09.2019 15:28Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 gram eroin, 5 gram toz esrar ve 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı merkez ilçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından Kızılcapınar köyü mevkisinde asayiş uygulaması yapıldı.
Uygulamada, şüphe üzerine durdurulan ve plakası belirtilmeyen otomobilde bulunan A.D, H.Ö, E.D. ve M.Ö. adlı şüphelilerin üst aramasında 12 gram eroin, 5 gram toz esrar ve 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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