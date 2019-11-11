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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 810 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

11.11.2019 20:22 | Son Güncelleme: 11.11.2019 20:22Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
'ın ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 810 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Kahta Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ve uyarıcı madde nakledip, satan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmada olay yerinde yakalanan İ.K, (33) B.G, (27) E.Ç. (31) ve A.Ç. (28) adlı şüphelilerin üst aramasında 60 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirdi.
Bu kişilerin ifadesi doğrultusunda yapılan çalışmada, şüphelilere maddeyi temin ettiği belirlenen R.A, (47) ve V.A. (25) yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 750 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan R.A, V.A. ve E.Ç. uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti suçundan nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman, Kahta, Güncel

Kaynak: AA

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