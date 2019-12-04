Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 uyuşturucu hap ile 75 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı.
Ekipler, kontrol noktasında plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.
Aramada 2 uyuşturucu hap ve 75 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.A, M.G. ve F.R, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardınan adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.