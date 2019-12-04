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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 uyuşturucu hap ile 75 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

04.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:46Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 uyuşturucu hap ile 75 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı.
Ekipler, kontrol noktasında plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.
Aramada 2 uyuşturucu hap ve 75 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.A, M.G. ve F.R, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardınan adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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