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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 gram esrar maddesi ele geçirildi.

03.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:58Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.
Polis ekiplerini fark eden otomobil içerisindeki şüpheli, cebinde bulundurduğu paketi camdan dışarı attı.
Ekiplerin dikkati sayesinde bulunan pakette yapılan aramada, 2 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.A. ile A.K. sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete gönderildi.

Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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