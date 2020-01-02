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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

02.01.2020 11:40 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:00 Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen 6 adrese düzenlediği operasyonda, narkotik dedektör köpeği "Zeta"nın katılımıyla yaptığı aramada 160 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Şüpheliler, A.Y, M.Ü.Ş, A.K, O.E. ve M.A. gözaltına alındı.
Bu arada, şüphelilerin uyuşturucu ticareti yapmak ve çeşitli suçlardan suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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