Adıyaman'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

ADIYAMAN'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda eroin ele geçirilen otomobildeki 3 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 15'inci kilometresinde oluşturulan uygulama noktasında plakası açıklanmayan otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 2 uyuşturucu hap ile 75 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, otomobilde bulunan R.A., M.G. ve F.R., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgulamaların ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.