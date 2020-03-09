Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
09.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:56
Adıyaman 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen bir otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde bulunan şüphelilerin üst aramasında 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.K, V.A. ve E.A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen bir otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde bulunan şüphelilerin üst aramasında 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.K, V.A. ve E.A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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