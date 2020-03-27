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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli, gözaltına alındı.

27.03.2020 21:16 | Son Güncelleme: 27.03.2020 21:16
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Adıyaman 'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde 7 adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, adreslerde yaptığı aramada 14 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan 7 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Adıyaman, Güncel

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