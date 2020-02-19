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Adıyaman'da uyuşturucu tacirlerine operasyon 5 tutuklama

Adıyaman'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 5 tutuklamaADIYAMAN'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

19.02.2020 23:19 | Son Güncelleme: 19.02.2020 23:21
'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 5 tutuklama
ADIYAMAN'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polisleri ve drone'ların da kullanıldığı operasyonda, ekipler bazı evlerin kapılarını koç başı ile kırarak girdi. Polisin adreslerde yaptığı aramada, 46,1 gram metamfetamin, 19,5 bonzai, 8 gram esrar, 5,5 gram eroin, 6 uyuşturucu hap, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 6 adet fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Uyuşturucu ve silahlara el koyan ekipler uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.K., M.S., S.S., H.M.T. ve Ö.K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adıyaman'da uyuşturucu tacirlerine operasyon 5 tutuklama

Adıyaman, Güncel

Kaynak: DHA


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