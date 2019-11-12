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Adıyaman'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 750 gram uyuşturucu ele geçirildi.

12.11.2019 10:05 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:05Adıyaman'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

ADIYAMAN'ın ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 750 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlçede uyuşturucu satıldığı bilgisi alan Asayiş Büro ekipleri tarafından Menderes Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Ekipler evdeki İ.K., B.G., E.Ç., ve A.Ç.'yi uyuşturucu kullanırken yakalayarak emniyete götürdü. Şüpheliler buradaki ifadelerinde uyuşturucuyu V.A., R.A. ve E.Ç.'den temin ettiklerini söyledi. Ekipler uyuşturucuyu sattıkları belirlenen 3 kişiyi evlerine yaptıkları operasyonlarla gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, şüphelileri emniyete götürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden V.A., R.A. ve E.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Asayiş Büro, Kahta, Güncel

Kaynak: DHA

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