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Adıyaman'da uyuşturucuya 3 tutuklama

ADIYAMAN'da, polisin uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalarda gözaltına alınan 48 şüpheliden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

15.10.2019 12:58Adıyaman'da uyuşturucuya 3 tutuklama

ADIYAMAN'da, polisin uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalarda gözaltına alınan 48 şüpheliden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 48 kişiyi gözaltına aldı. Çalışmalarda 387 gram esrar, 210 gram bonzai, 44 gram metamfetamin ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 48 şüpheliden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Uyuşturucu Ticareti, Güncel

Kaynak: DHA

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