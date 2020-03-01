Haberler » Güncel » Adıyaman'da uyuşturucuya 3 tutuklama - Haber

Adıyaman'da uyuşturucuya 3 tutuklama

Adıyaman'da uyuşturucuya 3 tutuklamaADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 130 uyuşturucu hap ele geçirildi.

01.03.2020 21:28 | Son Güncelleme: 01.03.2020 21:29
'da uyuşturucuya 3 tutuklama
ADIYAMAN'ın ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 130 uyuşturucu hap ele geçirildi. Haplarla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kahta Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından oluşturulan yol uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada 130 uyuşturucu hap ele geçirildi. Haplarla el koyan ekipler otomobildeki K.G., R.T. ve İ.H.G.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adıyaman'da uyuşturucuya 3 tutuklama

Adıyaman, Kahta, Güncel

Kaynak: DHA


1.03.2020 21:59:48