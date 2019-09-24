Adıyaman'da uyuşturucuya 4 tutuklama

ADIYAMAN'ın Kahta
ilçesinde, 20 gram bonzai ele geçirildi. 1'i yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis, 20 gram bonzai ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan polis, şüpheliler F.T. (20), S.K. (18), D.Y. (22) ve yabancı uyruklu H.Ö.'yü (16) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelileri, mahkemece tutuklandı.