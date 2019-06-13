Adıyaman'da uyuşturucuya geçit yok

Uyuşturucuyla mücadele konusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri, uyuşturucu kullanan kişilere göz açtırmıyor.
Edinilen bilgilere göre, uyuşturucuyla mücadelelerine devam eden jandarma ekipleri, jandarma bölgesinde durumundan şüphelendiği K.D., M.Ç., ve A.A., isimli 3 kişiyi durdurarak üst aramalarını ve kimlik kontrolü gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda bir kibrit kutusu içerisinde saklanılmış 12 gram toz esrar ele geçirildi. Konuyla alakalı 3 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken uyuşturucu maddesine ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzeneğe el konuldu.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHAadıyaman il jandarma komutanlığı
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, 3. Sayfa