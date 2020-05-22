Adıyaman'da vatandaşlar çarşılara akın etti

Adıyaman'da vatandaşlar çarşılara akın ettiADIYAMAN'da, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlama öncesinde Ramazan Bayramı alışverişine çıkan vatandaşlar çarşıda yoğunluk oluştururken, sosyal mesafe kurallarına da dikkat edilmedikleri gözlendi.

22.05.2020 15:37 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:42
Adıyaman'da vatandaşlar çarşılara akın etti
ADIYAMAN'da, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlama öncesinde Ramazan Bayramı alışverişine çıkan vatandaşlar çarşıda yoğunluk oluştururken, sosyal mesafe kurallarına da dikkat edilmedikleri gözlendi.
Türkiye genelinde bu geceden itibaren başlayacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar, çarşı ve meydanlara akın etti. Adıyaman'da Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Hoca Ömer Mahallesi Sağlık Ocağı caddesinde Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların büyük çoğunluğunun maske taktığı görülürken, alanlarda polis ve zabıta ekiplerinin uyarılarına rağmen sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gözlendi.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Adıyaman’da vatandaşlar çarşılara akın etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Adıyaman, Güncel, Haber

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