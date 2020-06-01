Adıyaman'da vatandaşlara ücretsiz maske

Adıyaman Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtmaya devam ediyor.

Adıyaman'da vatandaşlara ücretsiz maske
01.06.2020 17:28 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:32
Adıyaman Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtmaya devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi, bünyesinde bulunan kadın ve gençlik merkezi kursiyerleri tarafından üretilen maskeleri vatandaşlara dağıtılıyor. Daha önce de birçok mahalle ve caddede gerçekleştirdiği ücretsiz maske dağıtımını bu kez Eski Kahta Caddesi'nde gerçekleştiren zabıta müdürlüğü ekipleri, burada bulunan esnaflara ve vatandaşlara da maske ulaştırdı.

Adıyaman Belediyesi'ne dağıttığı ücretsiz maskelerden dolayı teşekkür eden vatandaşlar, tek isteklerinin bir an önce normal hayata dönmek olduğunu söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Güncel, Haber

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