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Adıyaman'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü olanların ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.

22.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:34
Adıyaman'da
Adıyaman 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü olanların ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.
Adıyaman Valiliği tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.
Bu kapsamda 112, 155 ve 156 destek hatlarını arayarak yardım talebinde bulunanların ihtiyaçları ekiplerce karşılandı.
Karapınar Mahallesi'nde yalnız yaşayan Zeynep Karaman 'ın (70) sokağa çıkamadığı için ihtiyaçlarını karşılayamadığını gören komşuları durumu "Vefa Sosyal Destek Grubu"na bildirdi.
Mahalleye gelen polisler, maddi durumunun iyi olmadığını öğrendikleri kadının ihtiyaçlarını öğrenip, marketten alarak teslim etti.
İhtiyaçları karşılanan Zeynep Karaman, duyarlılığı ve yardımlarından dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Adıyaman, Karaman, Güncel

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