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Adıyaman'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Adıyaman'da yoğun kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

14.01.2020 13:08 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:24Adıyaman'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
'da yoğun kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlerde kar yağışının etkili olduğu kentin yüksek kesimlerinde bulunan , İndere ve Karadağ köyü yakınlarındaki bölgelere yaban hayvanları için saman ve tahıl götürdü.
Karlı zemine yemleri bırakan ekipler, daha sonra bölgeden ayrıldı.
Şube Müdürü İsmail Kozan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin, kar yağışının yoğun olduğu alanlara memeli ve kanatlı yaban hayvanları için yem bıraktığını belirterek, "Bu ay 1,5 ton yem bırakıldı. Vatandaşlarımızdan da sokak hayvanları için ev ve iş yerlerinin önüne bir kap yemek bırakmasını istiyoruz. Hayvanların açlıktan ölmesini istemiyoruz." dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Adıyaman, Doğanca, Güncel

Kaynak: AA

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