Adıyaman'da Yaban Keçileri İçin Envanter Tutulacak

Adıyaman
'da Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban keçileri sayılacak.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların yaklaşık 10 gün sürecek.
Adıyaman'da yaban keçilerinin yaşamlarını sürdürdüğü Koru, Hisar-Şengil, Ulubaba, Olgunlar, Meydan, Akdağ
, Çekirge, Şahkolu ve Akçalı
mevkilerinde sayım yapılacak.
Geçen yıl 3 bin 182 olan yaban keçi sayısının bu yıl daha da artacağı bildirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar,Adıyaman
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:51