Adıyaman'da Yağış

Adıyaman'ın Tut ilçesinde sağanaktan dolayı kara yoluna kaya parçalarının düşmesi sonucu trafikte aksamalar meydana geldi.
Tut-Adıyaman kara yolu 13. kilometresinde aşırı yağışlardan dolayı yola düşen kaya parçaları Tut İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin kontrolünde yoldan temizlendi.
Ayrıca ekipler, yolda düşmesi muhtemel kayaları tespit ederek önlem aldı.
Tut İlçe Emniyet Amiri Yaşar Karaoğlan, "Tut ilçe merkezinde görevli polisimizin dikkati sayesinde önemli tehlike atlatıldı. Aşırı yağmurdan dolayı yolda tertip alan ekiplerimiz kazaya fırsat vermedi." dedi.
Tut,Adıyaman