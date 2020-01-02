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Adıyaman'da yağmurda evin tavanı çöktü

ADIYAMAN'da, etkili olan sağanak nedeniyle tek katlı evin bir odasının tavanında çökme meydana geldi.

02.01.2020 15:55 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:55 Adıyaman'da yağmurda evin tavanı çöktü

ADIYAMAN'da, etkili olan sağanak nedeniyle tek katlı evin bir odasının tavanında çökme meydana geldi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde Mahmut ve Gülten Erdil çiftinin yaşadığı tek katlı toprak evin bir odasının tavanı çöktü. Çökme sırasında evde olan aile panikleyerek evden çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı çökme sonrası Belediyesi ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Aile ise komşuların evine sığındı.



Adıyaman, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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