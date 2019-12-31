Adıyaman'da yakalama kararı bulunan şahıs İslahiye'de yakalandı

Adıyaman'da adli makamlarca hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan bulunan şahıs, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki uygulama noktasında yapılan kontrolde yakalandı.
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Kaynak: İHA
Edinilen bilgilere göre, İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde 'uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak' suçundan Adıyaman 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan R.G. yakalandı.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP