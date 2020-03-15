Adıyaman'da yangın
Adıyaman'da bir iş yerinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.
15.03.2020 10:20 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:12
Adıyaman 'da bir iş yerinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde Z.B'ye ait bir iş yerinde henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangında maddi hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde Z.B'ye ait bir iş yerinde henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangında maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA
Etiketler : Atatürk Bulvarı, Adıyaman, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Güncel
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Güncel
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Güncel
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü
Güncel
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Güncel
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti
Güncel
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti