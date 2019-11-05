Haberler » Güncel » Adıyaman'da yangın sırasında baca çöktü: 4 yaralı

Adıyaman'da yangın sırasında baca çöktü: 4 yaralı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bir evin kalorifer dairesinde çıkan yangında bacanın çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

05.11.2019 22:56 | Son Güncelleme: 05.11.2019 22:56Adıyaman'da yangın sırasında baca çöktü: 4 yaralı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bir evin kalorifer dairesinde çıkan yangında bacanın çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Pınarbaşı beldesinde Mehmet Taymaz'a ait iki katlı evin kalorifer dairesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin yangını söndürmeye çalıştığı sırada bacada çökme yaşandı. Molozların altında kalan Bülent Kaplan (42), Doğan Toğrul (39), Güzel Alan (50) ve Haydar Kurdere (37), yaralandı.
Çelikhan Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çelikhan, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:30 Konya'daki cinayet davasında iki sanığa müebbet hapis cezası
11:30 Giresun'da tarım danışmanlarının çalışmaları
11:24 Hakkari Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi dezenfekte edildi
11:24 Avcının yaralı bulduğu orman çulluğu tedavi altına alındı
11:28 Vücuduna sarılı uyuşturucuyla yakalandı
10:52 Son dakika: PKK'nın kadın yapılanmasına büyük darbe! 9 şüpheli gözaltında
10:46 Trafikte yol verme kavgası! Tartıştığı adama sopa fırlattı
10:24 Terör örgütü YPG'ye katılan Ceren Güneş, Suriye'de öldürüldü
10:24 Dün açıklanan enflasyon verisiyle memur ve memur emeklisine ek zam göründü
10:18 Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
6.11.2019 11:30:06