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Adıyaman'da yaşlı adam emekli maaşını bağışladı

Adıyaman'da yaşlı adam emekli maaşını bağışladıADIYAMAN'da yaşayan Mehmet Nuri Öztürk(83), koronavirüs salgını nedeni ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek olmak için emekli maaşını bağışladı.

12.05.2020 09:58 | Son Güncelleme: 12.05.2020 10:01
Adıyaman'da yaşlı adam emekli maaşını bağışladı
ADIYAMAN'da yaşayan Mehmet Nuri Öztürk(83), koronavirüs salgını nedeni ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek olmak için emekli maaşını bağışladı.
Eskisaray Mahallesi'nde yaşayan emekli ve 7 çocuk babası Mehmet Nuri Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek olmak istedi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan Öztürk, polis ekiplerinden yardım istedi. Öztürk'ün evine gelen polis yaşlı adamın verdiği 2 bin 500 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası hesabına yatırdı. Devletin zor gününde yanlarında olduğunu belirten Mehmet Nuri Öztürk, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek vermek için bir aylık emekli maaşımı bağışlamak istedim. 30 yıldır devletimiz bize zor günümüzde yanımızda oldu. Bende bu zorlu süreçte devletime bir aylık emekli maaşımı bağışladım mutluyum" dedi. Adıyaman’da yaşlı adam emekli maaşını bağışladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman, Güncel, Haber

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