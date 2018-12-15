Adıyaman'da Yemen İçin Yardım Kampanyası

Anadolu Gençlik Derneği
(AGD) Kahta
Temsilciliğince Yemen
için yardım kampanyası başlatıldı.
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kahta Temsilcisi Abdullah Kılıç
, Yüzüncü Yıl Parkında önünde yaptığı açıklamada, Yemen'de birkaç yıldır yaşanan zulmün artık soykırım haline geldiğini, 10 milyondan fazla çoğu çocuk, yaşlı ve kadının açlık ve ilaç sıkıntısından ölümle baş başa bırakıldığını belirtti.
İslam ülkeleri ve BM
'nin tüm bunları izlediklerini, kınamaktan başka hiçbir şey yapamadıklarını ifade eden Kılıç, şöyle devam etti:
"Yakın zamanda yapılan bunca zulümden, İslam coğrafyasını perişan duruma düşürmektedir. Kınamaktan öteye geçmeyen hiçbir hamle Yemen ve benzeri zulüm yaşanan yerleri selamete kavuşturamaz. İslam'ın tüm insanlığa sunduğu adalet ve saadet anlayışının tüm dünyaya hakim olması gerekmektedir. Bir an önce adil bir düzenin derhal kurulması gerekmektedir. Bunun yolu da İslam birliğinin ivedi bir şekilde kurulması ile mümkündür."
Kahta,Anadolu Gençlik Derneği,Yemen
15 Aralık 2018 Cumartesi 16:41