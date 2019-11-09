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Adıyaman'da yeni bir bitki türü keşfedildi

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde nemli taşlık alanda yayılış gösteren Kayagülü (Aethionema) cinsine ait yeni bir bitki türü keşfedildi.

09.11.2019 13:18 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:18Adıyaman'da yeni bir bitki türü keşfedildi
'ın ilçesinde nemli taşlık alanda yayılış gösteren Kayagülü (Aethionema) cinsine ait yeni bir bitki türü keşfedildi.
Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adıyaman ve çevresinin bozkır, sulak alan, kayalık, ormanlık alanlar gibi farklı habitat ile ekolojik özelliklere sahip olduğunu belirtti.
Son yıllarda Adıyaman'da yapılan floristik çalışmalar ve keşfedilen yeni bitki türlerinin Adıyaman'ın flora zenginliğini gösterdiğini ifade eden Kılıç, Türkiye ve Adıyaman florasındaki yeni, endemik ve ekonomik değerli olan bitki türlerinin belirlenmesi, koruma altına alınması ve bunların üretilmesinin milli bir görev olduğunu, bu konudaki çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.
Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şinasi Yıldırımlı ile Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi ile Koçali köyü arasındaki meşe orman açıklıklarında nemli taşlık alanda yayılış gösteren Kayagülü (Aethionema) cinsine ait bir bitkiye rastladıklarını dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:
"Bu bitkinin farklı yapısını gördük. Bitkiyle ilgili gerekli inceleme ve çalışmalar tamamlandıktan sonra bu bitkinin yeni tür olduğu anlaşıldı. Aynı zamanda endemik olan bu yeni bitki türüne Aethionema adiyamanense (Adıyaman Kayagülü) ismi verilip, yayınlanarak bilim alemine kazandırıldı."
Kılıç, Yıldırımlı ile yürüttükleri çalışma kapsamında, Adıyaman için iki yeni bitki türü daha tespit ettiklerini, bu türlere ilişkin de makalelerin tamamlandığını ve yakın zamanda bu türlerin de literatüre kazandırılacağını sözlerine ekledi.

Çelikhan, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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