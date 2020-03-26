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Adıyaman'da yeni halk eğitim merkezinin inşaatına başlandı

Adıyaman'da 1960 yılından beri hizmet veren halk eğitim merkezinin yetersiz kalması nedeniyle yeni halk eğitim binasının inşaatına başlandı.

26.03.2020 10:25 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:25
Adıyaman'da yeni halk eğitim merkezinin inşaatına başlandı
Adıyaman 'da 1960 yılından beri hizmet veren halk eğitim merkezinin yetersiz kalması nedeniyle yeni halk eğitim binasının inşaatına başlandı.

Mimar Sinan Kültür Parkı'nın doğusunda bulunan eski Güzel Sanatlar Lisesi bahçesinde yapılacak olan halk eğitim merkezinin temel kazısı başladı. Bodrum üzerine 3 kat olacak şekilde, 912 metrekare üzerine toplam 3 bin 994 metrekarede inşa edilecek. Ayrıca bahçe içerisinde 100 metrekare kitap deposu yapılacak. Kaba inşaatı hayırsever Abuzer Yıldırım tarafından yaptırılacak binanın diğer kısmı Devlet Yatırım Programı kapsamında yapılacak.

Yeni halk eğitim merkezinde 12 adet kültür dersliği, 1 adet kuaför atölyesi, 1 adet cilt bakım atölyesi, 1 adet dikiş nakış atölyesi, 1 adet el sanatları atölyesi, i adet bilgisayar atölyesi, 1 adet kamu internet erişim merkezi odası, 1 adet çocuk oyun odası, 1 adet kantin, 1 adet malzeme odası, 7 adet idari oda, 1 adet öğretmenler odası, 1 adet acık lise bürosu, 1 adet arşiv odası, 1 adet çok amaçlı salon ve bay ve bayan tuvalet bulunacak.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, yıllardır özlemini çektiğimiz halk eğitim merkezi müdürlüğünün inşaatına başlanılmasının mutluluğunu yaşadığını belirterek, yardım ve destekte bulunun kişi ve kuruluşlara teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mimar Sinan, Adıyaman, Bodrum, Güncel

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