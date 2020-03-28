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Adıyaman'da yeni yaptırım kararları uygulanacak

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez başkanlığında toplanan İl İdare Kurulu, korona virüsü önlemleri konusunda yeni yaptırım kararları aldı.

28.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:49
Adıyaman'da yeni yaptırım kararları uygulanacak
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez başkanlığında toplanan İl İdare Kurulu, korona virüsü önlemleri konusunda yeni yaptırım kararları aldı.

İl İdare Kurulu toplantısında tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (COVİD-19) ile ilgili alınacak ilave tedbir ve önlemlerin görüşüldü.

Valilik Toplantısı Salonunda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve ilgili il müdürleri katıldı.

Toplantıda, korana virüs salgını kapsamında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki akşam kamuoyuna açıklanan yedi yeni tedbir ile daha önceki tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması, bugüne kadar alınan tedbirlere vatandaşların en üst seviyede riayet etmeleri ve vatandaşların zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarının sağlanmasına yönelik konular görüşüldü.

İl İdare Kurulunda alınan karar ile şehirlerarası otobüs seyahatleri Valilik iznine bağlanarak, kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilmesi ve alınan kararın tüm işletmelere tebliği edilmesi kararlaştırıldı.

Şehir içi minibüslerin yolcu kapasitesinin yüzde 50 azaltılarak oturma düzeninin seyrekleştirilmesi, hafta içi ve hafta sonlarında piknik, mesire ve ören yerlerinin yasaklanması, il ve ilçe girişlerinde polis ve jandarma ekiplerinin koordineli bir şekilde araç kontrollerini yaparak, il genelinde zaruri haller dışında vatandaşların evlerinde çıkmamaları hususunda uyarılması ve keyfi çıkanlar hakkında gerekli yaptırımın uygulanması kararlaştırıldı.

21 Mart'a alınan kararla sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların il genelinde takibinin sıkı bir şekilde yapılması konuları kararlaştırıldı.

İl İdare Kurulu toplantısının akabinde İl Pandemi Kurulu toplanarak sosyal izolasyon ile iller bazında sosyal mesafeyi en üst seviyeye taşıyacak ilave tedbirler görüşülerek karara bağlandı.

Toplantı, görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Adıyaman, Güncel

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