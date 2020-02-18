Haberler » Güncel » Adıyaman'da 'Yeşil Adıyaman' Projesi başlatılacak - Haber

Adıyaman'da "Yeşil Adıyaman" Projesi başlatılacak

Adıyaman Belediyesi tarafından " Yeşil Adıyaman" Projesi başlatılacak.

18.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:52Adıyaman'da
Belediyesi tarafından " Yeşil Adıyaman" Projesi başlatılacak.
Adıyaman Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bahar ayında başlanması planlanan yeşillendirme çalışmaları kapsamında, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile İl Orman Fidanlık Şefliği ekipleri, "Yeşil Adıyaman" Projesi ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Proje hakkında bir bilgi veren Başkan Kılınç, Adıyaman'daki yeşil alan oranını artırmak için ciddi bir projeyi hayata geçireceklerini belirterek, "Bahar ayında startını vereceğimiz bu projemiz ile ilimizdeki yeşil alan oranını arttıracak ve gelecek nesle önemli bir miras bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:26  Mustafa Yücedağ kimdir? Mustafa Yücedağ nereli, kaç yaşında?
16:49  Onur Tuna kimdir? Onur Tuna kaç yaşında, nereli?
16:34  Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli?
16:26  Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:20  Maalesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi, malesef mi?
18.02.2020 18:02:15