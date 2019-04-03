Adıyaman'da Yeşil Alanlara Özel Bakım

Adıyaman
Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte yeşil alanlarda bakım çalışması yaptı.
İlkbaharın gelmesiyle park ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarını arttıran Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Atatürk
Bulvarındaki refüjlerde bakım çalışması yapıyor. Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte başlattıkları bakım ve ilaçlama çalışmaları kapsamında Atatürk Bulvarındaki orta refüjde boy gösteren yabani otları temizlediklerini ve bakımları gerçekleştirdiklerini dile getirerek, bu çalışmaların mevsim sonuna kadar devam edeceğini belirtti.
Vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti. - ADIYAMAN
Adıyaman, Güncel
Kaynak: İHA