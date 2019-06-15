15.06.2019 12:14
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Adıyaman'da, YKS heyecanı

Adıyaman

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'da da üniversiteye girişte ilk aşama olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşandı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'da da üniversiteye girişte ilk aşama olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşandı.

Adıyaman'da YKS'ye girecek adaylar saat 10.15'de başlayan sınav için öncesinde okulların önüne geldi. Aileleriyle birlikte okullara gelen adaylar, binalarda detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden sonra içeriye alındı. Saat 10.00'da okullarda kapılar kapatıldı. Bazı adaylar ise son anda sınava yetişti. Sınav saatinin başlamasıyla birlikte öğrenciler sınav salonlarında, aileleri ise dışarıda ter döktü. Dışarıda çocuklarını bekleyen bazı veliler Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Türkiye, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Adıyaman, Güncel

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