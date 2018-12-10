- Adıyaman
'da yoğun sis etkili oluyorYoğun sis kent genelinde etkili oldu
ADIYAMAN - Adıyaman'da yoğun sis etkili oluyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sis, yağış ve fırtına uyarısı yaptığı kentler içerisinde bulunan Adıyaman'da sis sabah saatleri itibari ile etkili olmaya başladı. Yoğun sis karayolu ulaşımında görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı. Yer yer görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü Adıyaman'da sağanak yağış devam ediyor.Özellikle Adıyaman - Şanlıurfa
, Adıyaman - Gölbaşı
, Adıyaman - Çelikhan
, Adıyaman - Tut
ve Adıyaman Sincik
karayolunda sis etkili oluyor. Besni
ilçesinde ise adeta kenti sis bulutu kapladı. Görüş mesafesi düşünce ilçe merkezinde göz gözü görmüyor. Etkili olan yoğun sis nedeniyle yayalar ve araçlar kontrollü bir şekilde ilerliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle öğleden sonra kentte şiddetli fırtına olabileceği uyarısında bulundu.
Sabah,Adıyaman
10 Aralık 2018 Pazartesi 12:39