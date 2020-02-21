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Adıyaman'da yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 yaralı

ADIYAMAN'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı.

21.02.2020 23:31 | Son Güncelleme: 21.02.2020 23:31Adıyaman'da yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 yaralı

ADIYAMAN'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda  sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kahta- karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Adıyaman yönünde giden Ahmet Tekin yönetimindeki 02 D 6109 plakalı yolcu minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Ahmet Tekin ile minibüsteki 3 yolcu yaralandı, Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Adıyaman, Kahta, Güncel

Kaynak: DHA

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