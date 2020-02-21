Haberler » Güncel » Adıyaman'da yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 yaralı - Haber

Adıyaman'da yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 yaralı

Adıyaman'da yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 yaralıADIYAMAN'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı.

21.02.2020 23:58 | Son Güncelleme: 21.02.2020 23:59
'da yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 yaralı
ADIYAMAN'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Kahta- Adıyaman karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Adıyaman yönünde giden Ahmet Tekin yönetimindeki 02 D 6109 plakalı yolcu minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Ahmet Tekin ile minibüsteki 3 yolcu yaralandı, Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 yaralı

Ahmet Tekin, Adıyaman, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 22 Şubat 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
22.02.2020 00:29:55