Adıyaman'da yolcu otobüsleri koronavirüse karşı ilaçlandı
Adıyaman'da yolcu otobüsleri koronavirüse karşı ilaçlandıAdıyaman'da üniversiteler ve okulların tatil edilmesinin ardından yoğunluk oluşan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu otobüsleri koronavirüse karşı dezenfekte edildi.
16.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:15
Adıyaman 'da yolcu otobüsleri koronavirüse karşı ilaçlandı
Adıyaman'da üniversiteler ve okulların tatil edilmesinin ardından yoğunluk oluşan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu otobüsleri koronavirüse karşı dezenfekte edildi. Otobüsler hareket etmeden önce koronavirüse karşı koltuklar ve bagaj kısımları ilaçlandı.
Otogarda faaliyet gösteren bir firma yetkilisi Hacı Mehmet Dolaş, koronavirüsten dolayı yolcularımızın gönül rahatlığı ile yolculuk yapabilmeleri için dezenfekte ilaçlarla her gün her seferimizde yapıyoruz.Bütün araçlarımız il dışına çıkmadan veya geldiğinde ilaçlıyoruz dedi.
Adıyaman'da üniversiteler ve okulların tatil edilmesinin ardından yoğunluk oluşan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu otobüsleri koronavirüse karşı dezenfekte edildi. Otobüsler hareket etmeden önce koronavirüse karşı koltuklar ve bagaj kısımları ilaçlandı.
Otogarda faaliyet gösteren bir firma yetkilisi Hacı Mehmet Dolaş, koronavirüsten dolayı yolcularımızın gönül rahatlığı ile yolculuk yapabilmeleri için dezenfekte ilaçlarla her gün her seferimizde yapıyoruz.Bütün araçlarımız il dışına çıkmadan veya geldiğinde ilaçlıyoruz dedi.
Kaynak: DHA
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