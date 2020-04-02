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Adıyaman'da yollar göle döndü...Araçlar, vatandaşlar mahsur kaldı

Adıyaman'da yollar göle döndü.

02.04.2020 20:30 | Son Güncelleme: 02.04.2020 20:33
Adıyaman 'da yollar göle döndü...Araçlar, vatandaşlar mahsur kaldı
ADIYAMAN - Adıyaman'da akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış kenti göle çevirdi.
Adıyaman'da öğlenden sonra başlayan yağış şiddetini arttırdı. Akşam saatlerinde şiddetini arttıran yağmur yarım saat içerisinde kenti göle çevirdi. Metrekareye yaklaşık 60 kilogram düştü. Metrekareye düşen yağış miktarı yüksek olunca sel suyunun getirdiği taş ve toprakla rögarlar tıkandı.
Kentin bir çok yerinde göletler oluştu. Şiddetli yağış nedeniyle bir çok yerde ulaşım durdu. Adıyaman Malatya Caddesi ile Sakarya Caddesinin birleştiği noktada göle dönen yoldan taşan sular işyerleri ve eve girdi. Vatandaşlar suyun girmemesi için kendi imkanlarıyla önlemler aldı.
Vatandaşlar göle dönen yola araçların girmemesi için yola çöp konteyneri koyarak araçları yönlendirdi. Diğer taraftan Mehmet Öztürk isimli esnafın tahıl deposunu su bastı. Yaklaşık 25 ton buğday ve arpa selden nasibini aldı. Mehmet Öztürk, ayakkabılarını çıkartarak çorabıyla su içerisinde ilerledi. Adıyaman’da yollar göle döndü...Araçlar, vatandaşlar mahsur kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Öztürk, Adıyaman, Genel

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Adıyaman'da yollar göle döndü...Araçlar, vatandaşlar mahsur kaldı
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