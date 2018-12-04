Adıyaman'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi Başlatıldı

04 Aralık 2018 Salı 14:17



04 Aralık 2018 Salı 14:17

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi Adıyaman 100. Yıl Kapalı Yüzme Havuzu'nda başladı.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müdürü Fikret Keleş, proje hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:"Türkiye genelinde 100 bin çocuğun yararlanacağı yüzme eğitimleri 81 ille aynı zamanda Adıyaman'da birer aylık 3 dönem halinde verilecek. Proje kapsamında verilecek eğitimlere başta Adıyaman merkez olmak üzere 31 ilkokuldan yaklaşık bin öğrenci katılacak."Adıyaman 100. Yıl Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen projenin açılış törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ve sporcular katıldı.