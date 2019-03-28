Adıyaman'da Zehirlenen Öğrenciler Taburcu Oldu

Kaynak: DHA

ADIYAMAN'da, okul dışındaki seyyar satıcıdan aldığı çileği yedikten sonra rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan 50 öğrenci taburcu oldu. Öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olay, dün öğleden sonra İmamağa Mahallesi'ndeki Zeynep Turgut İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. Okulun 50 öğrencisi, bahçe dışındaki seyyar satıcıdan çilek alarak yedi. Bir süre sonra öğrenciler mide bulantısı ve baş dönmesi yaşayınca okul yönetimi 112 acil çağrı merkezini arayarak sağlık ekiplerini çağırdı. Okula gelen ambulanslarla öğrenciler Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste serum verilen ve genel sağlık durumu iyi olan öğrenciler, öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.- Adıyaman