Adıyaman'da Zehirlenme Şüphesi

Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinde erkek öğrenci yurdunda içtikleri sudan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 8 öğrenci taburcu edildi.
Kurugeçit Mahallesi'ndeki Gölbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan 8 lise öğrencisi, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan öğrenciler, daha sonra taburcu edildi.
Gölbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Recep Akbaşlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 öğrencinin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini belirterek, "Öğrencilerin içtikleri sudan zehirlendiklerini düşünüyorum. Şu an durumları iyi. Taburcu edildiler. Tahliller sonucu öğrencilerin durumu netleşecektir." diye konuştu.
Adıyaman