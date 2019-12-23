Haberler » 3. Sayfa » Adıyaman'da zincirleme kaza: 1 yaralı - Haberler

Adıyaman'da zincirleme kaza: 1 yaralı

Adıyaman'da, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

23.12.2019 10:11 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:16 Adıyaman'da zincirleme kaza: 1 yaralı
'da, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 PR 1790 plakalı otomobil, Enver Alp idaresindeki 01 BBY 34 plakalı otomobil ve Arif Durgut idaresindeki 01 ABS 192 plakalı otomobil ile çarpıştı. Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında meydana gelen zincirleme kazada 34 PR 1790 takla atarak ters döndü. Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden Enver Alp, yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, PR, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:31   Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabiri, 1 saatte 82 lira topladı - Haberler
10:26   Sağlıklı bir cinsel yaşam için 11 öneri - Haberler
10:25   CHP'den, Çubuk'taki saldırıya ilişkin bakanlık hakkında savcılığa suç duyurusu - Haberler
10:25   Malatya'da 6 ton sahte içki ele geçirildi - Haberler
10:24   Hindistan'da depoda yangın: 9 ölü, 3 yaralı - Haberler
10:12   Son dakika: Mansur Yavaş, Sinan Aygün hakkında suç duyurusunda bulundu - Haberler
09:39   Muhtarı sokak ortasında öldüren katil zanlısının üzerine kayıtlı 47 hat tespit edildi - Haberler
09:22   Yolcu otobüsünde 92 kilo eroin ele geçirildi - Haberler
09:19   Motosiklet kazada parçalara ayrıldı, 2 kardeş yaralandı - Haberler
23.12.2019 10:36:44