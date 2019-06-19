19.06.2019 17:24
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ADIYAMAN'DA ZİNCİRLEME KAZA 3 YARALI

Adıyaman'da, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, öğlen saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi.
Atatürk Bulvarı üzerinde 34 KJ 1759, 33 TK 496 plakalı otomobiller ile 34 EP 430 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken kaza sonrası araç trafiğine kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrardan trafiğe açıldı.ADIYAMAN'DA ZİNCİRLEME KAZA 3 YARALI
Kaynak: DHA
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